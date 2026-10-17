夏普维尔受害者家属在南非法院挑战1961年法律——NPR

在南非，1960年夏普维尔反种族隔离示威遭枪击事件的受害者家属和幸存者已向豪登高等法院提出申请。他们质疑1961年第61号《赔偿法》的持续有效性。根据NPR报道，该法律至今仍阻碍人们寻求法律救济的努力。

1960年3月21日，警方对抗议通行证法的示威者开枪。这些法律限制了南非黑人居民的行动自由、居住地和就业。至少69人当时遇难。

该申请于9月提交。如果法院认定该法律违宪，并允许代表幸存者及遇难者受抚养人提起集体诉讼，案件参与者将能够提出个人损害赔偿请求。目前尚不清楚参与枪击的人是否仍然在世，但案件参与者希望获得赔偿。

赔偿诉求

71岁的保利娜·马辛耶的父亲在枪击中遇难，她已加入这起可能的集体诉讼。她表示，在作为家庭主要经济支柱的父亲去世后，她无法完成学业。她说，这也影响了她的子女和孙辈的生活。

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马辛耶表示，如果获得赔偿，她将把这笔钱用于修缮房屋和四个孙辈的教育。为申请人代表团队提供咨询的国际人权律师丹尼尔·利德强调，有必要妥善审视种族隔离时期的历史不公。

其他种族隔离时期案件

NPR称，夏普维尔案是新一波法律努力的一部分，这些努力旨在查明真相、追究责任并为种族隔离时期的罪行争取赔偿。去年，法院认定，南非首位诺贝尔和平奖得主、非洲人国民大会前领导人阿尔伯特·卢图利于1967年被种族隔离警察殴打致死。此前人们认为，他是在与火车相撞后死亡。

针对四名反种族隔离活动人士遇害案的司法调查也已恢复。这四人被称为“克拉多克四人组”，于1985年被种族隔离安全部队绑架并杀害。对黑人觉醒运动领袖史蒂夫·比科遭受酷刑和死亡事件的调查也重返法庭；他于1977年死于警方拘押期间。

20世纪90年代，真相与和解委员会拒绝对在比科案中作证的安全部队人员实施特赦，因其认定这些人的证词不实。与此同时，委员会提出的数百项刑事起诉建议被推迟或未获执行。南非总统西里尔·拉马福萨去年启动了一项正式调查，以查明这些建议是否被故意不予落实；调查结论预计将于12月公布。

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