Семьи жертв Шарпевиля оспорили закон 1961 года в суде ЮАР — NPR

В ЮАР семьи жертв и выжившие после расстрела антиапартеидной демонстрации в Шарпевиле в 1960 году подали заявление в Высокий суд Гаутенга. Они оспаривают дальнейшее действие Закона об индемнитете № 61 от 1961 года, который, по данным NPR, до сих пор препятствует попыткам добиться правовой защиты.

21 марта 1960 года полиция открыла огонь по участникам протеста против законов о пропусках, которые ограничивали передвижение чернокожего населения ЮАР, а также места проживания и трудоустройства. Тогда погибли не менее 69 человек.

Заявление подали в сентябре. Если суд признает закон неконституционным и разрешит коллективный иск от имени выживших и иждивенцев погибших, участники дела смогут выдвигать индивидуальные требования о возмещении ущерба. Неизвестно, живы ли еще причастные к расстрелу, однако участники дела надеются на репарации.

Требования о репарациях

71-летняя Полина Матхинье, чей отец погиб во время расстрела, присоединилась к потенциальному коллективному иску. Она рассказала, что после гибели отца, который был главным кормильцем семьи, не смогла завершить обучение. По ее словам, это также отразилось на жизни ее детей и внуков.

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Матхинье заявила, что в случае получения выплат потратит средства на ремонт дома и образование четырех внуков. Международный юрист по правам человека Дэниел Лидер, который консультирует команду представителей заявителей, подчеркнул необходимость надлежащим образом рассмотреть историческую несправедливость времен апартеида.

Другие дела времен апартеида

NPR называет дело Шарпевиля частью новой волны юридических усилий, направленных на установление истины, ответственности и репараций за преступления периода апартеида. В прошлом году суд установил, что первого лауреата Нобелевской премии мира из ЮАР, бывшего лидера Африканского национального конгресса Альберта Лутули, в 1967 году до смерти избила полиция апартеида. Ранее считалось, что он погиб после столкновения с поездом.

Также возобновили судебное расследование убийства четырех антиапартеидных активистов, известных как «Крадокская четверка», которых в 1985 году похитили и убили силы безопасности апартеида. В суд вернулось и расследование пыток и смерти лидера движения черного самосознания Стива Бико, который умер в полицейском заключении в 1977 году.

Комиссия правды и примирения в 1990-х годах отказала в амнистии сотрудникам сил безопасности, которые давали показания по делу Бико, поскольку признала их показания ложными. В то же время сотни рекомендаций комиссии относительно уголовных преследований откладывались или не были выполнены. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в прошлом году начал официальное расследование, которое должно выяснить, не были ли эти рекомендации намеренно реализованы; выводы ожидаются в декабре.

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