Partia DA przeprowadziła w dzielnicy Nasrec w Johannesburgu w RPA ostatni przedwyborczy wiec z udziałem swojej kandydatki na stanowisko burmistrza miasta, Helen Zille. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 17 października, przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 4 listopada.

Wiec w Nasrec

Jak informuje TimesLIVE, był to finałowy wiec DA w Johannesburgu przed głosowaniem. Serwis opublikował materiał w formie fotoreportażu z wydarzenia w Nasrec.

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W podpisie pod jednym ze zdjęć wskazano, że na wiec przyszli zwolennicy DA. Inne zdjęcie pokazuje członków partii podczas finałowego wydarzenia z udziałem Helen Zille. Autorem opublikowanych zdjęć jest Antonio Muchave.

Wybory 4 listopada

Chodzi o wybory lokalne zaplanowane na 4 listopada. Zille została w materiale przedstawiona jako kandydatka DA na stanowisko burmistrza Johannesburga.

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