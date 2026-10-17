DA провела в Йоганнесбурзі заключний мітинг перед місцевими виборами — TimesLIVE

Партія DA провела в районі Насрек у Йоганнесбурзі, ПАР, заключний передвиборчий мітинг за участю своєї кандидатки на посаду мера міста Гелен Зілле. Захід відбувся в суботу, 17 жовтня, перед місцевими виборами, призначеними на 4 листопада.

Мітинг у Насреку

Як повідомляє TimesLIVE, це був фінальний мітинг DA в Йоганнесбурзі напередодні голосування. Видання опублікувало матеріал у форматі фоторепортажу із заходу в Насреку.

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У підписі до одного зі знімків зазначено, що на мітинг прийшли прихильники DA. Інша фотографія показує членів партії під час заключного заходу за участю Гелен Зілле. Автором опублікованих знімків є Антоніо Мучаве.

Вибори 4 листопада

Йдеться про місцеві вибори, призначені на 4 листопада. Зілле у матеріалі представлена як кандидатка DA на посаду мера Йоганнесбурга.

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