DA провела в Йоханнесбурге заключительный митинг перед местными выборами — TimesLIVE
Партия DA провела в районе Насрек в Йоханнесбурге, ЮАР, заключительный предвыборный митинг с участием своей кандидатки на должность мэра города Хелен Зилле. Мероприятие состоялось в субботу, 17 октября, перед местными выборами, назначенными на 4 ноября.
Митинг в Насреке
Как сообщает TimesLIVE, это был финальный митинг DA в Йоханнесбурге перед голосованием. Издание опубликовало материал в формате фоторепортажа с мероприятия в Насреке.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
В подписи к одному из снимков отмечено, что на митинг пришли сторонники DA. Другая фотография показывает членов партии во время заключительного мероприятия с участием Хелен Зилле. Автором опубликованных снимков является Антонио Мучаве.
Выборы 4 ноября
Речь идет о местных выборах, назначенных на 4 ноября. Зилле представлена в материале как кандидатка DA на должность мэра Йоханнесбурга.