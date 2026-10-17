Партия DA провела в районе Насрек в Йоханнесбурге, ЮАР, заключительный предвыборный митинг с участием своей кандидатки на должность мэра города Хелен Зилле. Мероприятие состоялось в субботу, 17 октября, перед местными выборами, назначенными на 4 ноября.

Митинг в Насреке

Как сообщает TimesLIVE, это был финальный митинг DA в Йоханнесбурге перед голосованием. Издание опубликовало материал в формате фоторепортажа с мероприятия в Насреке.

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В подписи к одному из снимков отмечено, что на митинг пришли сторонники DA. Другая фотография показывает членов партии во время заключительного мероприятия с участием Хелен Зилле. Автором опубликованных снимков является Антонио Мучаве.

Выборы 4 ноября

Речь идет о местных выборах, назначенных на 4 ноября. Зилле представлена в материале как кандидатка DA на должность мэра Йоханнесбурга.

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