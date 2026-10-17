W Stambule w Turcji zatrzymano obywatela USA Richarda Jamesa Schulera, który według tureckiego ministra sprawiedliwości Akına Gürleka był poszukiwany w sprawie dotyczącej domniemanego oszustwa kryptowalutowego na 1 mld dolarów w USA i Finlandii. Jak podaje Anadolu Agency, Gürlek oświadczył, że wobec Schulera wydano czerwoną notę Interpolu.

Operacja w Beşiktaş

Według Gürleka Schuler i jego żona zostali zatrzymani w środę podczas operacji w dzielnicy Beşiktaş. Zatrzymano również trzy inne osoby, które minister nazwał ochroniarzami małżeństwa.

Miejsce pobytu Schulera ustaliły jednostki wywiadowcza i finansowa policji w Stambule. Operację koordynowała Główna Prokuratura w Stambule przy wsparciu tureckiej Narodowej Organizacji Wywiadowczej.

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Pieniądze, portfele kryptowalutowe i sprzęt

Podczas przeszukań sądowych pod 15 adresami w dzielnicach Beşiktaş, Üsküdar i Sarıyer funkcjonariusze zabezpieczyli 7,15 mln dolarów w gotówce, 160 tys. lir tureckich, sześć zimnych portfeli kryptowalutowych, a także przedmioty luksusowe. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazło się 300 toreb, 100 par obuwia, 136 par okularów, 28 zegarków na rękę i 97 wyrobów jubilerskich.

Śledczy skonfiskowali również 29 telefonów komórkowych, 12 laptopów, 11 jednostek systemowych, dyski SSD i zewnętrzne nośniki danych, 46 nośników USB, 19 kart graficznych, cztery strzelby z długą lufą, trzy niezarejestrowane pistolety oraz 1 400 sztuk amunicji. Procedury sądowe wobec zatrzymanych i badanie zabezpieczonych materiałów trwają.

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