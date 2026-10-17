В Стамбуле в Турции задержали гражданина США Ричарда Джеймса Шулера, которого, по словам министра юстиции Турции Акына Гюрлека, разыскивали по делу о предполагаемом криптомошенничестве на $1 млрд в США и Финляндии. Как сообщает Anadolu Agency, Гюрлек заявил, что в отношении Шулера было выдано красное уведомление Интерпола.

Операция в Бешикташе

По данным Гюрлека, Шулера и его жену задержали в среду во время операции в районе Бешикташ. Также были задержаны еще три человека, которых министр назвал охранниками супругов.

Местонахождение Шулера установили разведывательное и финансовое подразделения полиции Стамбула. Операцию координировала Главная прокуратура Стамбула при поддержке Национальной разведывательной организации Турции.

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Деньги, криптокошельки и техника

Во время судебных обысков по 15 адресам в районах Бешикташ, Ускюдар и Сарыер правоохранители изъяли $7,15 млн наличными, 160 тыс. турецких лир, шесть холодных криптокошельков, а также предметы роскоши. Среди изъятого — 300 сумок, 100 пар обуви, 136 пар очков, 28 наручных часов и 97 ювелирных изделий.

Следователи также конфисковали 29 мобильных телефонов, 12 ноутбуков, 11 системных блоков, твердотельные и внешние накопители данных, 46 USB-носителей, 19 видеокарт, четыре длинноствольных ружья, три незарегистрированных пистолета и 1 400 патронов. Судебные процедуры в отношении задержанных и проверка изъятых материалов продолжаются.

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