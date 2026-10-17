Американця затримали у Стамбулі за підозрою у криптошахрайстві — Anadolu Agency

У Стамбулі в Туреччині затримали громадянина США Річарда Джеймса Шулера, якого, за словами міністра юстиції Туреччини Акіна Гюрлека, розшукували у справі про ймовірне криптошахрайство на $1 млрд у США та Фінляндії. Як повідомляє Anadolu Agency, Гюрлек заявив, що щодо Шулера було видано червоне повідомлення Інтерполу.

Операція в Бешикташі

За даними Гюрлека, Шулера та його дружину затримали в середу під час операції у районі Бешикташ. Також затримали ще трьох осіб, яких міністр назвав охоронцями подружжя.

Місцеперебування Шулера встановили розвідувальний і фінансовий підрозділи поліції Стамбула. Операцію координувала Головна прокуратура Стамбула за підтримки Національної розвідувальної організації Туреччини.

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Гроші, криптогаманці та техніка

Під час судових обшуків за 15 адресами у районах Бешикташ, Ускюдар і Сариєр правоохоронці вилучили $7,15 млн готівкою, 160 тис. турецьких лір, шість холодних криптогаманців, а також предмети розкоші. Серед вилученого — 300 сумок, 100 пар взуття, 136 пар окулярів, 28 наручних годинників і 97 ювелірних виробів.

Слідчі також конфіскували 29 мобільних телефонів, 12 ноутбуків, 11 системних блоків, твердотільні та зовнішні накопичувачі даних, 46 USB-носіїв, 19 відеокарт, чотири довгоствольні рушниці, три незареєстровані пістолети та 1 400 набоїв. Судові процедури щодо затриманих і перевірка вилучених матеріалів тривають.

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