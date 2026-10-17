美国公民理查德·詹姆斯·舒勒在土耳其伊斯坦布尔被拘留。土耳其司法部长阿金·居尔莱克表示，他因涉嫌在美国和芬兰涉及10亿美元加密货币诈骗案而被通缉。据Anadolu Agency报道，居尔莱克称，国际刑警组织已对舒勒发出红色通缉令。

贝西克塔斯行动

居尔莱克表示，舒勒及其妻子周三在贝西克塔斯区的一次行动中被拘留。另有三人被拘留，部长称他们是这对夫妇的保镖。

伊斯坦布尔警方的情报和金融部门确定了舒勒的下落。此次行动由伊斯坦布尔首席检察官办公室协调，并得到土耳其国家情报组织的支持。

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现金、加密货币钱包和设备

执法人员在贝西克塔斯、于斯屈达尔和萨勒耶尔区的15个地址进行司法搜查时，查获715万美元现金、16万土耳其里拉、6个冷加密货币钱包以及奢侈品。查获物品包括300个包、100双鞋、136副眼镜、28块腕表和97件珠宝。

调查人员还没收了29部手机、12台笔记本电脑、11台主机、固态及外部数据存储设备、46个USB存储设备、19块显卡、4支长管霰弹枪、3支未登记手枪和1,400发弹药。针对被拘留人员的司法程序以及对查获材料的检查仍在进行中。

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