W przyszłym miesiącu żołnierze z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski przeprowadzą wspólne ćwiczenia. Podczas manewrów przećwiczą scenariusz rozmieszczenia wielonarodowego kontyngentu wojskowego na Ukrainie po ewentualnym zawieszeniu ognia.

Informuje

o tym gazeta „The Times”.

Według danych gazety w ćwiczeniach weźmie udział co najmniej 1 500 żołnierzy z tych krajów. Będą oni ćwiczyć przemieszczanie wojsk oraz dostarczanie niezbędnych zasobów, w szczególności żywności i paliwa.

Ćwiczenia mają przygotować siły europejskie do ewentualnej powojennej misji na Ukrainie, gdzie obecność sił pokojowych mogłaby stać się czynnikiem powstrzymującym Rosję. Przeprowadzenie tych ćwiczeń uzgodniono podczas lipcowego szczytu „Koalicji Chętnych”.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting oświadczył, że ćwiczenia pomogą przygotować się do wsparcia Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

„W przyszłym miesiącu tysiące żołnierzy weźmie udział w zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach w Polsce, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi wesprzeć szkolenie wojskowe i odbudowę powojenną, których będzie potrzebowała Ukraina” – powiedział.

Streeting podkreślił, że Ukraina znajduje się na pierwszej linii walki o wolność, a kraje europejskie muszą połączyć siły, aby zapewnić pokój i przeciwstawić się rosyjskiej agresji.

Źródło w ministerstwie obrony poinformowało dziennik „The Times”, że wojskowi będą ćwiczyć scenariusz, w którym „wielonarodowe siły zbrojne przebywają razem na jednym terytorium”.

Premier Polski Donald Tusk poparł ten krok, nazywając obecność wojsk francuskich i brytyjskich „decydującą”.

Przypomnijmy, że chiński lotniskowiec „Liaoning” rozpoczął 14 października drugie w tym roku ćwiczenia w zachodniej części Pacyfiku. Siły morskie Chińskiej Ludowo-Wyzwoleńczej Armii prowadzą manewry grupy lotniskowcowej na tych wodach w ramach corocznego planu szkoleniowego.

Na białoruskich poligonach wojskowych rozpoczęła się kolejna aktywna faza wspólnych ćwiczeń wojskowych państw Organizacji Układu o Zbiorowym Bezpieczeństwie pod nazwami „Niezłomne braterstwo-2026” i „Bariera-2026”. Manewry trwają od 12 do 16 października i zgromadziły oddziały kilku państw postsowieckich na tle długotrwałego konfliktu Moskwy ze światem zachodnim oraz pełnej agresji przeciwko Ukrainie.

Jakie konkretne zadania taktyczne ćwiczyły kontyngenty na Białorusi, kto dokładnie przybył na białoruskie poligony, jakie realne zagrożenia stwarzają te manewry dla Ukrainy i sąsiednich krajów NATO, i dlaczego ODBK w coraz bardziej oczywisty sposób staje się deklaratywnym narzędziem Kremla.

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