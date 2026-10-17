Європейські військові відпрацюють у Польщі сценарій розгортання сил в Україні — The Times

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Військовослужбовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі наступного місяця проведуть спільні навчання. Під час маневрів вони відпрацюють сценарій розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після можливого припинення вогню.



Про це повідомляє видання The Times.

За даними видання, у навчаннях візьмуть участь щонайменше 1 500 військовослужбовців із цих країн. Вони відпрацьовуватимуть переміщення військ і постачання необхідних ресурсів, зокрема продовольства та пального.

Навчання мають підготувати європейські сили до можливої післявоєнної місії в Україні, де присутність миротворців могла б стати чинником стримування Росії. Проведення цих навчань узгодили на саміті «Коаліції охочих» у липні.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що навчання допоможуть підготуватися до підтримки України після завершення бойових дій.

«Наступного місяця тисячі військовослужбовців візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі, щоб переконатися, що ми готові підтримати військову підготовку та післявоєнну відбудову, яких потребуватиме Україна», — сказав він.

Стрітінг наголосив, що Україна перебуває на передовій боротьби за свободу, а європейські країни мають об’єднати зусилля, щоб забезпечити мир і протистояти російській агресії.

Джерело в оборонному відомстві повідомило The Times, що військові відпрацьовуватимуть сценарій, за якого «багатонаціональні війська перебувають разом на одній території».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав цей крок, назвавши присутність французьких і британських військ «вирішальною».

Нагадаємо, що китайський авіаносець Liaoning 14 жовтня розпочав друге цього року навчання у західній частині Тихого океану. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю проводять маневри авіаносної групи у відповідних водах у межах щорічного плану підготовки.

На білоруських військових полігонах пойшли чергова активна фаза спільних військових навчань країн Організації Договору про колективну безпеку під назвами «Непорушне братерство-2026» та «Бар'єр-2026». Маневри тривають із 12 до 16 жовтня, зібравши підрозділи кількох пострадянських держав на тлі тривалого протистояння Москви із західним світом та повномасштабної агресії проти України.

Які конкретні тактичні завдання відпрацювали у Білорусі контингенти, хто саме прибув на білоруські полігони, які реальні ризики ці маневри створюють для України та сусідніх країн НАТО, і чому ОДКБ дедалі очевидніше перетворюється на декларативний інструмент Кремля.

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