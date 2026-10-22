Відео: Трамп влаштував словесні перепалки з журналістами в Білому домі

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Президент США Дональд Трамп вступив у кілька гострих словесних суперечок із представниками медіа під час спілкування з пресою в Білому домі. Американський лідер неодноразово перебивав журналістів, говорив на підвищених тонах, вимагав від них мовчати та вдавався до особистих образ.

Так, під час обговорення скасування санкцій проти Росії журналістка ABC Карен Треверс поцікавилася: "Як можна стверджувати, що ви нічого не дали Росії, якщо заради звільнення Габбарда ви скасували ці санкції проти Росії?". У відповідь Трамп запитав: "Ви дурна людина? На кого ви працюєте?". Почувши назву телемережі, президент додав: "Ви дурна людина. І, до речі, ваша телемережа — найгірша з усіх".

Аналогічні висловлювання лунали й на адресу журналістки CNN. "Ти не знаєш, про що говориш. Ти тупиця. У тебе низький IQ. Ти дурна. І ти працюєш на CNN", — заявив американський лідер.

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Окрім цього, Трамп кілька разів перебивав інших кореспондентів вигуками "Зачекай, зачекай, зачекай!", "Тихо!" та вдався до прямих погроз. Звертаючись до одного з присутніх медійників, він вигукнув: "Гей! Я не знаю, хто ти, чорт забирай, але тобі краще бути обережнішим", а у репортера з особистими образами запитав: "Що з тобою не так? Ти хвора людина?".

Це видно з відео, опублікованому у телеграм-каналі ZN.

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