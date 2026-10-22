视频：特朗普在白宫与记者发生口角

美国总统唐纳德·特朗普在白宫与媒体交流时，与媒体代表发生了数次激烈的言语争执。 这位美国领导人多次打断记者发言，语气高亢，要求记者闭嘴，并 resorted to personal insults。

例如，在讨论取消对俄罗斯制裁时，美国广播公司（ABC）记者卡伦·特雷弗斯问道：“既然您为了释放加巴德而取消了对俄罗斯的制裁，怎么能说您没有给俄罗斯任何好处呢？” 特朗普反问道：“你是个蠢货吗？你给谁打工？”听到该电视台的名字后，总统补充道：“你是个蠢货。顺便说一句，你们电视台是所有电视台中最差的。”

针对CNN的一位女记者，他也发表了类似言论。“你根本不知道自己在说什么。你是个蠢货。你的智商很低。你很蠢。而且你还在CNN工作，”这位美国领导人说道。

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此外，特朗普还多次高喊“等等，等等，等等！”、“安静！”来打断其他记者的发言，并直接发出威胁。 他对在场的一名媒体人士喊道：“嘿！我不知道你是谁，见鬼，但你最好小心点”，并用人身攻击的语气质问一名记者：“你到底怎么了？ 你是不是有病？”。

这从Telegram频道ZN发布的视频中可见一斑。

《纽约时报》报道：特朗普欲将记者逐出白宫。

特朗普对《华尔街日报》提起了一项100亿美元的新诉讼。

在美国，一名身份不明的男子在记者晚宴上向特朗普开枪，随后被捕。

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