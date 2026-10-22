Видео: Трамп вступил в словесную перепалку с журналистами в Белом доме

Президент США Дональд Трамп вступил в несколько острых словесных споров с представителями СМИ во время общения с прессой в Белом доме. Американский лидер неоднократно перебивал журналистов, говорил повышенным тоном, требовал от них молчать и прибегал к личным оскорблениям.

Так, во время обсуждения отмены санкций против России журналистка ABC Карен Треверс поинтересовалась: «Как можно утверждать, что вы ничего не дали России, если ради освобождения Габбарда вы отменили эти санкции против России?». В ответ Трамп спросил: «Вы тупая? На кого вы работаете?». Услышав название телеканала, президент добавил: «Вы тупая. И, кстати, ваш телеканал — худший из всех».

Аналогичные высказывания звучали и в адрес журналистки CNN. «Ты не знаешь, о чём говоришь. Ты тупица. У тебя низкий IQ. Ты глупая. И ты работаешь на CNN», — заявил американский лидер.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/img-6463.mp4

Кроме того, Трамп несколько раз перебивал других корреспондентов возгласами «Подожди, подожди, подожди!», «Тихо!» и прибегал к прямым угрозам. Обращаясь к одному из присутствующих журналистов, он воскликнул: «Эй! Я не знаю, кто ты, черт возьми, но тебе лучше быть осторожнее», а репортера, высказавшего личные оскорбления, спросил: «Что с тобой не так? Ты что, больная?».

Это видно на видео, опубликованном в Telegram-канале ZN.

Трамп хочет выселить журналистов из Белого дома, — The New York Times.

Трамп подал новый иск против WSJ на 10 миллиардов долларов.

В США неизвестный стрелял в Трампа во время ужина журналистов, его задержали.

Читай нас в