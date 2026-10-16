Армия Гватемалы получила четыре самолета из США примерно за $30 млн — The Rio Times
14 октября армия Гватемалы получила четыре самолета, приобретенные в США примерно за 230 млн гватемальских кетсалей, или около $30 млн. Речь идет об одном транспортном самолете Twin Otter и трех Turbo Thrush для борьбы с лесными пожарами, сообщает The Rio Times со ссылкой на гватемальское издание La Hora и Министерство обороны страны.
Транспортировка и медицинская эвакуация
Двухмоторный турбовинтовой Twin Otter предназначен для перевозки грузов и пассажиров, в том числе с коротких взлетно-посадочных полос. В Министерстве обороны Гватемалы заявили, что его планируют использовать для транспортировки личного состава, медицинской эвакуации и доставки помощи в отрезанные районы.
Три одномоторных Turbo Thrush будут применять для сброса воды или огнегасящих веществ во время тушения пожаров. По данным министерства, эти самолеты должны поддерживать борьбу с лесными пожарами и снижать риски для военнослужащих, привлеченных к таким работам.
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Дальнейшая модернизация
В Минобороны Гватемалы назвали поставку частью модернизации сухопутных, воздушных и военно-морских сил страны. Дата официальной презентации четырех самолетов пока не определена.
По информации издания, Гватемала также планирует военные закупки в рамках договоренностей с США, Израилем и Колумбией на сумму более $55 млн. Они могут включать вооружение, тактическое снаряжение, средства связи, самолеты и лодки. Ранее страна получила два американских вертолета Bell 412 EPX, которые прибыли в декабре 2022 года.