CIER повысил прогноз роста экономики Тайваня до 12,16% — Taipei Times

Тайваньский Институт экономических исследований Чжунхуа (CIER) повысил прогноз роста экономики Тайваня в этом году до 12,16%. По оценке учреждения, это будет самый высокий темп экономического роста за 39 лет. Предыдущий июльский прогноз составлял 10,35%, сообщает Taipei Times.

Внутренний спрос и экспорт

В CIER ожидают, что внутренний спрос обеспечит 55% прогнозируемого годового роста, а чистый внешний спрос — остальные 45%. Президент института Лянь Сянь-мин заявил, что в этом году сильные результаты демонстрируют как внутренний, так и внешний спрос.

Основным фактором экономической активности институт назвал высокий спрос на продукцию, связанную с искусственным интеллектом. Он поддерживает экспорт, инвестиции и потребительские расходы. В то же время CIER пересмотрел прогноз прежде всего из-за более сильного, чем ожидалось, роста внутреннего спроса, а не экспорта.

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Инвестиции и инфляция

Мировые поставщики облачных услуг продолжают наращивать капитальные расходы, из-за чего тайваньские производители расширяют мощности. Вместе с увеличением вложений в автоматизацию в нетехнологических отраслях это должно способствовать росту частных инвестиций на 10,77%. Частное потребление, согласно прогнозу CIER, увеличится на 4,94%.

В третьем квартале экономика, по оценке института, вырастет на 12,73% в годовом выражении, а в четвертом — на 8,2% из-за более высокой базы сравнения. Прогноз инфляции на год повысили с 2,02% до 2,06%, а прогноз роста экономики на следующий год пересмотрели с 3,71% до 5,97%.

Среди возможных рисков для высоких темпов роста CIER назвал изменения денежно-кредитной политики ведущих экономик, движения на финансовых рынках, внутренние инвестиции, геополитические риски и отношения между Тайванем и Китаем.

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