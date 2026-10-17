CIER将台湾经济增长预测上调至12.16%——《台北时报》

台湾中华经济研究院（CIER）将台湾今年的经济增长预测上调至12.16%。该机构估计，这将是39年来最高的经济增长率。此前7月的预测为10.35%，《台北时报》报道。

内需与出口

CIER预计，内需将贡献预测年度增长的55%，净外需将贡献其余45%。该研究院院长连贤明表示，今年国内和外部需求均表现强劲。

该机构称，与人工智能相关产品的高需求是经济活动的主要驱动因素。这一需求支撑出口、投资和消费者支出。与此同时，CIER修订预测主要是因为内需增长强于预期，而非出口增长。

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投资与通胀

全球云服务提供商持续增加资本支出，促使台湾制造商扩大产能。再加上非科技行业对自动化的投资增加，这预计将推动私人投资增长10.77%。CIER预计，私人消费将增长4.94%。

该研究院估计，第三季度经济将同比增长12.73%，第四季度则因比较基数较高而增长8.2%。全年通胀预测从2.02%上调至2.06%，明年的经济增长预测则从3.71%修订至5.97%。

CIER列出的高增长率潜在风险包括主要经济体货币政策的变化、金融市场波动、国内投资、地缘政治风险以及台湾与中国之间的关系。

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