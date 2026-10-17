CIER підвищив прогноз економічного зростання Тайваню до 12,16% — Taipei Times

Тайванський Інститут економічних досліджень Чжунхуа (CIER) підвищив прогноз зростання економіки Тайваню цього року до 12,16%. За оцінкою установи, це буде найвищий темп економічного зростання за 39 років. Попередній липневий прогноз становив 10,35%, повідомляє Taipei Times.

Внутрішній попит і експорт

У CIER очікують, що внутрішній попит забезпечить 55% прогнозованого річного зростання, а чистий зовнішній попит — решту 45%. Президент інституту Лянь Сянь-мін заявив, що цього року сильні результати демонструють як внутрішній, так і зовнішній попит.

Основним чинником економічної активності інститут назвав високий попит на продукцію, пов’язану зі штучним інтелектом. Він підтримує експорт, інвестиції та споживчі витрати. Водночас CIER переглянув прогноз передусім через сильніше, ніж очікувалося, зростання внутрішнього попиту, а не експорту.

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Інвестиції та інфляція

Світові постачальники хмарних послуг продовжують нарощувати капітальні витрати, через що тайванські виробники розширюють потужності. Разом зі збільшенням вкладень у автоматизацію в нетехнологічних галузях це має сприяти зростанню приватних інвестицій на 10,77%. Приватне споживання, за прогнозом CIER, збільшиться на 4,94%.

У третьому кварталі економіка, за оцінкою інституту, зросте на 12,73% у річному вимірі, а в четвертому — на 8,2% через вищу базу порівняння. Прогноз інфляції на рік підвищили з 2,02% до 2,06%, а на наступний рік прогноз зростання економіки переглянули з 3,71% до 5,97%.

Серед можливих ризиків для високих темпів зростання CIER назвав зміни монетарної політики провідних економік, рухи на фінансових ринках, внутрішні інвестиції, геополітичні ризики та відносини між Тайванем і Китаєм.

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