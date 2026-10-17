Tajwański Instytut Badań Ekonomicznych Chung-Hua (CIER) podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Tajwanu w tym roku do 12,16%. Według oceny instytucji będzie to najwyższe tempo wzrostu gospodarczego od 39 lat. Poprzednia prognoza z lipca wynosiła 10,35%, informuje Taipei Times.

Popyt krajowy i eksport

CIER oczekuje, że popyt krajowy zapewni 55% prognozowanego rocznego wzrostu, a popyt zewnętrzny netto — pozostałe 45%. Prezes instytutu Lien Hsien-ming oświadczył, że w tym roku zarówno popyt krajowy, jak i zewnętrzny osiągają dobre wyniki.

Instytut wskazał wysoki popyt na produkty związane ze sztuczną inteligencją jako główny czynnik aktywności gospodarczej. Wspiera on eksport, inwestycje i wydatki konsumpcyjne. Jednocześnie CIER zrewidował prognozę przede wszystkim z powodu silniejszego, niż oczekiwano, wzrostu popytu krajowego, a nie eksportu.

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Inwestycje i inflacja

Globalni dostawcy usług chmurowych nadal zwiększają nakłady kapitałowe, przez co tajwańscy producenci rozbudowują moce produkcyjne. Wraz ze wzrostem inwestycji w automatyzację w sektorach pozatechnologicznych ma to sprzyjać wzrostowi inwestycji prywatnych o 10,77%. Według prognozy CIER konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,94%.

W trzecim kwartale gospodarka, według oceny instytutu, wzrośnie o 12,73% rok do roku, a w czwartym — o 8,2% z powodu wyższej bazy porównawczej. Roczną prognozę inflacji podniesiono z 2,02% do 2,06%, a prognozę wzrostu gospodarczego na przyszły rok zrewidowano z 3,71% do 5,97%.

Wśród możliwych zagrożeń dla wysokiego tempa wzrostu CIER wymienił zmiany polityki pieniężnej wiodących gospodarek, ruchy na rynkach finansowych, inwestycje krajowe, ryzyka geopolityczne oraz relacje między Tajwanem a Chinami.

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