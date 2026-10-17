Государственный департамент США в ответе демократам в Конгрессе не обещал признать сертифицированный результат второго тура президентских выборов в Бразилии, запланированного на 25 октября 2026 года. Ведомство заявило о поддержке права бразильцев на «свободный и честный избирательный процесс», сообщает The Rio Times.

Обращение демократов

По данным издания, сенатор Берни Сандерс и 30 членов Палаты представителей от Демократической партии обратились к госсекретарю США Марко Рубио. Они спросили, будет ли администрация президента Дональда Трампа уважать избирательный процесс в Бразилии.

Госдеп также сообщил, что США продолжат сотрудничать с народом Бразилии, частным сектором и «избранным правительством» по вопросам безопасности, торговли и инвестиций. В то же время в ответе не уточняется, как Вашингтон будет действовать, если избирательный суд Бразилии сертифицирует победителя, а проигравший кандидат оспорит результат.

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The Rio Times отмечает, что журналистам не удалось подтвердить полный английский текст письма: сообщения основываются на португалоязычных публикациях бразильских СМИ.

Выборы и дело Мораеса

Во втором туре президентских выборов в Бразилии будут соперничать президент Луис Инасиу Лула да Силва и консервативный сенатор Флавиу Болсонару. Результат голосования должен сертифицировать Высший избирательный суд Бразилии.

Госдеп также защитил предыдущие меры США в отношении судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри де Мораеса. По данным The Rio Times, Министерство финансов США внесло его в санкционный список по закону Магнитского в июле 2025 года, а 12 декабря того же года исключило из списка. В Госдепе заявили, что эти шаги основывались на документированных доказательствах серьезных нарушений прав человека.

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