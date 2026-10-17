美国国务院在回复国会民主党人的信中，未承诺承认定于2026年10月25日举行的巴西总统选举第二轮投票经认证的结果。该部门表示支持巴西人享有“自由和公正的选举进程”的权利，The Rio Times报道。

民主党人的呼吁

据该报报道，参议员伯尼·桑德斯和30名民主党籍众议院议员致函美国国务卿马尔科·鲁比奥。他们询问总统唐纳德·特朗普的政府是否会尊重巴西的选举进程。

美国国务院还表示，美国将继续在安全、贸易和投资问题上与巴西人民、私营部门以及“当选政府”合作。与此同时，回复没有说明，如果巴西选举法院认证一名获胜者，而落选候选人对结果提出质疑，华盛顿将如何行动。

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The Rio Times指出，记者未能核实该信件完整的英文文本：相关报道基于巴西媒体的葡萄牙语出版物。

选举与莫赖斯案

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和保守派参议员弗拉维奥·博索纳罗将在总统选举第二轮投票中角逐。投票结果将由巴西高等选举法院认证。

美国国务院还为此前针对巴西联邦最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯的美国措施进行了辩护。据The Rio Times报道，美国财政部于2025年7月根据《马格尼茨基法》将其列入制裁名单，并于同年12月12日将其从名单中移除。美国国务院表示，这些举措基于有文件记录的严重侵犯人权证据。

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