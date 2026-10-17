Departament Stanu USA w odpowiedzi dla demokratów w Kongresie nie zobowiązał się uznać certyfikowanego wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich w Brazylii, zaplanowanej na 25 października 2026 roku. Resort zadeklarował poparcie dla prawa Brazylijczyków do „wolnego i uczciwego procesu wyborczego”, informuje The Rio Times.

Apel demokratów

Według publikacji senator Bernie Sanders i 30 członków Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej zwrócili się do sekretarza stanu USA Marco Rubio. Zapytali, czy administracja prezydenta Donalda Trumpa będzie respektować proces wyborczy w Brazylii.

Departament Stanu poinformował również, że USA będą nadal współpracować z narodem Brazylii, sektorem prywatnym i „wybranym rządem” w sprawach bezpieczeństwa, handlu i inwestycji. Jednocześnie w odpowiedzi nie sprecyzowano, jak Waszyngton będzie działać, jeśli brazylijski sąd wyborczy certyfikuje zwycięzcę, a przegrany kandydat zakwestionuje wynik.

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The Rio Times zauważa, że dziennikarzom nie udało się potwierdzić pełnego angielskiego tekstu listu: doniesienia opierają się na portugalskojęzycznych publikacjach brazylijskich mediów.

Wybory i sprawa Moraesa

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii zmierzą się prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i konserwatywny senator Flávio Bolsonaro. Wynik głosowania ma zostać certyfikowany przez Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii.

Departament Stanu bronił również wcześniejszych działań USA wobec sędziego Federalnego Sądu Najwyższego Brazylii Alexandre’a de Moraesa. Według The Rio Times Departament Skarbu USA wpisał go na listę sankcyjną na mocy ustawy Magnitskiego w lipcu 2025 roku, a 12 grudnia tego samego roku usunął go z listy. Departament Stanu oświadczył, że kroki te opierały się na udokumentowanych dowodach poważnych naruszeń praw człowieka.

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