10月14日，危地马拉军队接收了4架从美国购买的飞机，价值约2.3亿危地马拉格查尔，约合3000万美元。其中包括1架Twin Otter运输机和3架用于扑灭森林火灾的Turbo Thrush飞机。据《里约时报》报道，该报援引了危地马拉媒体La Hora和该国国防部的消息。

运输与医疗后送

双发涡桨Twin Otter飞机用于运输货物和乘客，包括从短跑道起降。危地马拉国防部表示，计划将其用于运送人员、医疗后送以及向与外界隔绝的地区运送援助物资。

3架单发Turbo Thrush飞机将用于在灭火期间投放水或灭火剂。该部表示，这些飞机将支持森林火灾扑救工作，并降低参与此类工作的军人的风险。

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进一步现代化

危地马拉国防部称，这批飞机的交付是该国陆军、空军和海军现代化的一部分。4架飞机正式展示的日期尚未确定。

据该媒体报道，危地马拉还计划根据与美国、以色列和哥伦比亚达成的协议进行超过5500万美元的军事采购。这些采购可能包括武器、战术装备、通信设备、飞机和船只。此前，该国获得了2架美国Bell 412 EPX直升机，于2022年12月抵达。

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