财政大臣希利支持希思罗机场第三跑道——《卫报》

英国财政大臣约翰·希利表示，从促进经济增长的角度看，伦敦希思罗机场第三条跑道项目具有合理依据。政府将研究近期结束的该项目公众咨询所收到的反馈，《卫报》报道。

财政大臣的立场

希利指出，在过去几十年中，希思罗机场和英国其他机场对于创造就业机会和经济增长一直十分重要。他表示，支持在希思罗建设第三条跑道的理由始终正是基于增长的需要。

他的前任财政大臣蕾切尔·里夫斯去年将批准这一长期规划的项目作为其增长主题演讲的核心内容之一。她表示，这将有助于使英国成为世界上最适合开展商业活动、联通最便利的国家。

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决定与投资者

首相安迪·伯纳姆7月入住唐宁街官邸后，没有明确支持该项目，并表示这一问题应由伦敦和伦敦人决定。据《星期日泰晤士报》报道，他还告诉交通大臣海蒂·亚历山大，他并不信服支持大规模建设的论点。

希思罗机场首席执行官托马斯·沃尔德比警告称，若没有首相的支持，投资者可能会重新考虑是否支持这个价值330亿英镑的基础设施项目。机场的所有者包括卡塔尔投资局、Ardian、沙特阿拉伯公共投资基金以及新加坡主权财富基金GIC。未来几个月，他们将决定是否提交正式的规划许可申请。

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