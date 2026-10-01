В Великобритании канцлер Джон Хили заявил, что проект третьей взлётно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу имеет основания с точки зрения стимулирования экономического роста. Правительство изучит ответы на общественные консультации по проекту, которые недавно завершились, сообщает The Guardian.

Позиция канцлера

Хили отметил, что в течение последних десятилетий Хитроу и другие аэропорты Великобритании были важны для создания рабочих мест и экономического роста. По его словам, аргументация в пользу третьей полосы в Хитроу всегда основывалась именно на необходимости роста.

Его предшественница на посту канцлера Рейчел Ривз в прошлом году сделала одобрение давно запланированного проекта одним из центральных пунктов своей речи о росте. Она заявляла, что это поможет сделать Великобританию самой хорошо связанной страной мира для ведения бизнеса.

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Решение и инвесторы

Премьер-министр Энди Бернем после переезда в резиденцию на Даунинг-стрит в июле не выразил однозначной поддержки проекту, заявив, что этот вопрос должен решаться Лондоном и лондонцами. По данным Sunday Times, он также сообщил министру транспорта Хайди Александер, что его не убеждают аргументы в пользу масштабного строительства.

Генеральный директор Хитроу Томас Вольдбю предупредил, что инвесторы могут пересмотреть поддержку инфраструктурного проекта стоимостью 33 млрд фунтов стерлингов без поддержки премьер-министра. Среди владельцев аэропорта — Инвестиционное управление Катара, Ardian, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и сингапурский суверенный фонд GIC. В ближайшие месяцы они должны решить, подавать ли официальную заявку на разрешение на планирование.

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