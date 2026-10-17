Канцлер Гілі підтримав третю злітну смугу в Гітроу — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі заявив, що проєкт третьої злітно-посадкової смуги в лондонському аеропорту Гітроу має підстави з погляду стимулювання економічного зростання. Уряд вивчатиме відповіді на громадські консультації щодо проєкту, які нещодавно завершилися, повідомляє The Guardian.

Позиція канцлера

Гілі зазначив, що протягом останніх десятиліть Гітроу та інші аеропорти у Великій Британії були важливими для створення робочих місць і економічного зростання. За його словами, аргументація на користь третьої смуги в Гітроу завжди ґрунтувалася саме на потребі зростання.

Його попередниця на посаді канцлера Рейчел Рівз торік зробила схвалення давно запланованого проєкту одним із центральних пунктів своєї промови про зростання. Вона заявляла, що це допоможе зробити Велику Британію найкраще сполученою країною світу для ведення бізнесу.

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Рішення та інвестори

Прем’єр-міністр Енді Бернем після приходу до резиденції на Даунінг-стріт у липні не висловив однозначної підтримки проєкту, заявивши, що це питання має вирішуватися Лондоном і лондонцями. За даними Sunday Times, він також повідомив міністерці транспорту Гайді Александер, що його не переконують аргументи на користь масштабного будівництва.

Генеральний директор Гітроу Томас Вольдбю попередив, що інвестори можуть переглянути підтримку інфраструктурного проєкту вартістю 33 млрд фунтів стерлінгів без підтримки прем’єр-міністра. Серед власників аеропорту — Інвестиційне управління Катару, Ardian, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії та сінгапурський суверенний фонд GIC. Найближчими місяцями вони мають визначитися, чи подавати офіційну заявку на дозвіл на планування.

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