W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey oświadczył, że projekt trzeciego pasa startowego na londyńskim lotnisku Heathrow ma uzasadnienie z punktu widzenia stymulowania wzrostu gospodarczego. Rząd przeanalizuje odpowiedzi na konsultacje społeczne dotyczące projektu, które niedawno się zakończyły, informuje The Guardian.

Stanowisko kanclerza

Healey zaznaczył, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci Heathrow i inne lotniska w Wielkiej Brytanii były ważne dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Jak powiedział, argumentacja za trzecim pasem na Heathrow zawsze opierała się właśnie na potrzebie wzrostu.

Jego poprzedniczka na stanowisku kanclerza, Rachel Reeves, w ubiegłym roku uczyniła zatwierdzenie od dawna planowanego projektu jednym z głównych punktów swojego przemówienia o wzroście. Twierdziła, że pomoże to uczynić Wielką Brytanię najlepiej skomunikowanym krajem świata do prowadzenia działalności gospodarczej.

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Decyzja i inwestorzy

Premier Andy Burnham po wprowadzeniu się w lipcu do rezydencji przy Downing Street nie wyraził jednoznacznego poparcia dla projektu, mówiąc, że kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta przez Londyn i londyńczyków. Według Sunday Times powiedział również minister transportu Heidi Alexander, że nie przekonują go argumenty za budową na dużą skalę.

Dyrektor generalny Heathrow Thomas Woldbye ostrzegł, że inwestorzy mogą ponownie rozważyć wsparcie dla wartego 33 mld funtów projektu infrastrukturalnego bez poparcia premiera. Wśród właścicieli lotniska są Qatar Investment Authority, Ardian, Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych oraz singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC. W najbliższych miesiącach mają zdecydować, czy złożyć formalny wniosek o pozwolenie planistyczne.

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