美国联邦航空管理局（FAA）正在考虑收购Air Space Intelligence公司的股份，该公司开发由人工智能支持的空中交通管理系统。AeroTime报道称，消息援引该机构内部文件。

据Politico报道，FAA已拟定初步投资条款，并正在就一项交易进行谈判；该交易将允许政府以固定价格购买该公司的股票。初步报价将于2026年底到期。目前尚不清楚双方是否接近达成最终协议。FAA未向Politico及时置评，Air Space Intelligence也未回应该媒体的问询。

价值数亿美元的合同

这家总部位于波士顿的公司于2026年6月获得FAA合同，开发两套相互关联的空中交通管理系统，合同价值最高为8.759亿美元。其中一套名为Flow Management Data and Services，旨在帮助FAA空中交通管制系统指挥中心协调航班需求与现有能力。

另一套系统名为Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories，即SMART。该系统用于发现拥堵，并在飞机起飞前就变更方案提出建议。

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有关SMART测试的问题

FAA于2026年9月21日开始在华盛顿地区有限度使用SMART。美国交通部表示，该系统整合了约200个数据流，包括天气、飞行路线、交通流量以及空中交通管制员数量等信息。FAA工作人员会审查系统建议，而当地空中交通管制部门负责人可接受或拒绝其有关时刻表的提议。

10月9日，由众议员艾普丽尔·麦克莱恩·德莱尼领导的一批立法者致信交通部长肖恩·达菲和FAA局长布赖恩·贝德福德。他们呼吁暂停在里根、杜勒斯和巴尔的摩/华盛顿机场使用SMART。立法者还询问了安全检查、系统在恶劣天气或设备故障情况下的运行，以及人员培训问题。

他们还要求提供该系统最初90天评估的数据，以及FAA计划据以决定是否在全国部署该系统的标准。

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