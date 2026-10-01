Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассматривает возможность приобрести долю в компании Air Space Intelligence, разрабатывающей систему управления воздушным движением с поддержкой искусственного интеллекта. Об этом сообщает AeroTime со ссылкой на внутренние документы агентства.

По информации Politico, FAA подготовило предварительные условия инвестирования и ведет переговоры о сделке, которая позволила бы правительству купить акции компании по фиксированной цене. Срок действия предварительного предложения истекает в конце 2026 года. Неизвестно, приблизились ли стороны к окончательной договоренности. FAA не предоставило Politico оперативный комментарий, а Air Space Intelligence не ответила на запрос издания.

Контракт на сотни миллионов долларов

Компания из Бостона в июне 2026 года получила контракт FAA на разработку двух взаимосвязанных систем управления воздушным движением стоимостью до 875,9 млн долларов. Одна из них — Flow Management Data and Services — должна помогать Центру управления системой воздушного движения FAA согласовывать спрос на перелеты с имеющимися возможностями.

Другая система называется Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, или SMART. Она предназначена для выявления перегрузок и подготовки рекомендаций по изменениям еще до вылета самолетов.

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Вопросы относительно тестирования SMART

FAA начало ограниченно применять SMART в районе Вашингтона 21 сентября 2026 года. Министерство транспорта США сообщало, что система объединяет около 200 потоков данных, в том числе сведения о погоде, маршрутах полетов, интенсивности движения и количестве диспетчеров. Сотрудники FAA проверяют рекомендации системы, а местные руководители диспетчерских служб могут согласиться с ее предложениями по расписанию или отклонить их.

9 октября группа законодателей во главе с членом Палаты представителей Эйприл Макклейн Делани обратилась к министру транспорта Шону Даффи и администратору FAA Брайану Бедфорду. Они призвали приостановить использование SMART в аэропортах Рейгана, Даллеса и Балтимор/Вашингтон. Законодатели также спросили о проверках безопасности, работе системы при сложной погоде или отказе оборудования, а также о подготовке персонала.

Они также запросили данные о первоначальной 90-дневной оценке системы и критериях, по которым FAA планирует принимать решение о ее развертывании по всей стране.

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