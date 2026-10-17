Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) rozważa nabycie udziału w spółce Air Space Intelligence, która opracowuje system zarządzania ruchem lotniczym wspierany przez sztuczną inteligencję. Informuje o tym AeroTime, powołując się na wewnętrzne dokumenty agencji.

Według Politico FAA przygotowała wstępne warunki inwestycji i prowadzi negocjacje w sprawie umowy, która umożliwiłaby rządowi zakup akcji spółki po stałej cenie. Termin ważności wstępnej oferty upływa pod koniec 2026 roku. Nie wiadomo, czy strony zbliżyły się do ostatecznego porozumienia. FAA nie udzieliła Politico szybkiego komentarza, a Air Space Intelligence nie odpowiedziała na zapytanie redakcji.

Kontrakt wart setki milionów dolarów

Firma z Bostonu otrzymała w czerwcu 2026 roku kontrakt FAA na opracowanie dwóch wzajemnie powiązanych systemów zarządzania ruchem lotniczym o wartości do 875,9 mln dolarów. Jeden z nich — Flow Management Data and Services — ma pomagać Centrum Dowodzenia Systemem Kontroli Ruchu Lotniczego FAA dopasowywać zapotrzebowanie na loty do dostępnych możliwości.

Drugi system nosi nazwę Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, czyli SMART. Jest przeznaczony do wykrywania przeciążeń i przygotowywania rekomendacji dotyczących zmian jeszcze przed startem samolotów.

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Pytania dotyczące testowania SMART

FAA rozpoczęła ograniczone stosowanie SMART w rejonie Waszyngtonu 21 września 2026 roku. Departament Transportu USA informował, że system łączy około 200 strumieni danych, w tym informacje o pogodzie, trasach lotów, natężeniu ruchu i liczbie kontrolerów. Pracownicy FAA sprawdzają rekomendacje systemu, a lokalni kierownicy służb kontroli ruchu lotniczego mogą zaakceptować lub odrzucić jego propozycje dotyczące rozkładu.

9 października grupa ustawodawców pod przewodnictwem członkini Izby Reprezentantów April McClain Delaney zwróciła się do sekretarza transportu Seana Duffy’ego i administratora FAA Bryana Bedforda. Wezwali oni do zawieszenia użycia SMART na lotniskach Reagan, Dulles oraz Baltimore/Washington. Ustawodawcy zapytali również o kontrole bezpieczeństwa, działanie systemu podczas trudnej pogody lub awarii sprzętu, a także o szkolenie personelu.

Zażądali także danych z początkowej 90-dniowej oceny systemu oraz kryteriów, według których FAA planuje podjąć decyzję o jego wdrożeniu w całym kraju.

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