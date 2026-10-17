Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о запуске специальной инициативы по поддержке домохозяйств, живущих в крайней бедности или пострадавших от наводнений. Она должна помочь этим семьям выйти из бедности благодаря комплексному пакету поддержки, сообщает The Express Tribune.

Поддержка уязвимых семей

В обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты премьер-министр назвал ее преодоление общей национальной ответственностью. Он отметил, что правительство стремится построить процветающий Пакистан, в котором ни один человек или часть общества не будут отстранены от результатов развития.

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Совместные усилия

Шариф призвал возобновить общую решимость для достижения этой цели. По его словам, борьба с бедностью требует совместных усилий правительств провинций, партнеров по развитию, гражданского общества, частного сектора и местных общин.

Премьер-министр не привел в сообщении подробностей об объеме финансирования, сроках реализации или конкретных мерах в рамках инициативы.

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