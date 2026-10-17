Premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosił uruchomienie specjalnej inicjatywy wspierającej gospodarstwa domowe żyjące w skrajnym ubóstwie lub dotknięte powodziami. Ma ona pomóc tym rodzinom wyjść z ubóstwa dzięki kompleksowemu pakietowi wsparcia, informuje The Express Tribune.

Wsparcie dla wrażliwych rodzin

W orędziu z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem premier nazwał jego przezwyciężenie wspólną odpowiedzialnością narodową. Zaznaczył, że rząd dąży do budowy prosperującego Pakistanu, w którym żadna osoba ani żadna część społeczeństwa nie będzie wykluczona z korzyści płynących z rozwoju.

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Wspólne wysiłki

Sharif wezwał do odnowienia wspólnej determinacji, aby osiągnąć ten cel. Jak powiedział, walka z ubóstwem wymaga wspólnych wysiłków rządów prowincjonalnych, partnerów rozwojowych, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i lokalnych społeczności.

Premier nie podał w komunikacie szczegółów dotyczących wysokości finansowania, harmonogramu realizacji ani konkretnych działań w ramach inicjatywy.

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