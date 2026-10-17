Amerykańskie korporacje i stowarzyszenia handlowe przez dwa lata próbowały opóźnić i osłabić unijne rozporządzenie dotyczące walki z wylesianiem — twierdzi organizacja ekologiczna Mighty Earth. Według The Guardian organizacja naliczyła ponad 350 spotkań przedstawicieli amerykańskiego biznesu i struktur branżowych z urzędnikami Unii Europejskiej.

Spotkania z europejskimi urzędnikami

Mighty Earth podała, że 24 duże amerykańskie firmy, stowarzyszenia handlowe i organizacje branżowe omawiały unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania (EUDR) co najmniej podczas 173 spotkań z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz 178 spotkań z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej. Kontakty te odbywały się od lipca 2024 roku do lipca 2026 roku.

Wśród organizacji, które najczęściej spotykały się z Komisją Europejską, Mighty Earth wymieniła National Alliance of Forest Owners, Advanced Woody Biomass Alliance, Radę Eksporterów Soi USA, Bunge, Amerykańską Izbę Handlową przy UE i Cargill. W szczególności Cargill odbył dwa takie spotkania, Bunge — jedno, a Mondelēz — osiem.

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Stanowisko biznesu

Rozporządzenie EUDR zakazuje importu do UE bydła, kakao, kawy, oleju palmowego, kauczuku, soi i drewna z terenów, na których doszło do wylesiania. Jego oficjalne stosowanie dwukrotnie odraczano, a rozporządzenie ma wejść w życie w grudniu.

Przedstawiciele amerykańskich firm i grup branżowych zaprzeczyli, że w skoordynowany sposób próbowali zablokować te przepisy. Oświadczyli, że poruszali z urzędnikami UE praktyczne kwestie wdrożenia. Amerykańska Izba Handlowa przy UE poinformowała o problemach z systemami IT oraz niewystarczającej jasności obowiązków firm. Rada Eksporterów Soi USA oświadczyła, że nie zabiega o odroczenie ani wyjątki, lecz popiera okres przejściowy. Bunge wskazał, że popiera cele rozporządzenia i inwestuje w monitorowanie oraz identyfikowalność dostaw soi.

Mighty Earth podała również, że lobbing odbywał się za pośrednictwem Kongresu USA, Departamentu Rolnictwa, Biura Przedstawiciela Handlowego USA i Białego Domu. Cargill i Mondelēz nie udzieliły komentarza do publikacji — zaznacza gazeta.

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