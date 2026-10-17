Американские корпорации и торговые объединения в течение двух лет пытались отсрочить и ослабить регламент ЕС по борьбе с вырубкой лесов, утверждает экологическая организация Mighty Earth. По данным The Guardian, организация насчитала более 350 встреч представителей американского бизнеса и отраслевых структур с чиновниками Европейского союза.

Встречи с европейскими чиновниками

В Mighty Earth заявили, что 24 крупные американские компании, торговые ассоциации и промышленные организации обсуждали Регламент ЕС по борьбе с вырубкой лесов (EUDR) как минимум на 173 встречах с депутатами Европарламента и на 178 встречах с высокопоставленными чиновниками Европейской комиссии. Эти контакты проходили с июля 2024 года по июль 2026 года.

Среди организаций, которые чаще всего встречались с Еврокомиссией, Mighty Earth назвала National Alliance of Forest Owners, Advanced Woody Biomass Alliance, Совет экспортеров сои США, Bunge, Американскую торговую палату при ЕС и Cargill. В частности, Cargill провела две такие встречи, Bunge — одну, а Mondelēz — восемь.

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Позиция бизнеса

Регламент EUDR запрещает импорт в ЕС крупного рогатого скота, какао, кофе, пальмового масла, каучука, сои и древесины с земель, где произошла вырубка лесов. Его официальное применение дважды откладывали, а регламент должен вступить в силу в декабре.

Представители американских компаний и отраслевых групп опровергли, что координированно пытались сорвать эти правила. Они заявили, что поднимали перед чиновниками ЕС практические вопросы имплементации. Американская торговая палата при ЕС сообщила о проблемах с ИТ-системами и недостаточной определенности обязанностей компаний. Совет экспортеров сои США заявил, что не добивается отсрочки или исключений, однако поддерживает переходный период. Bunge отметила, что поддерживает цели регламента и инвестирует в мониторинг и отслеживаемость поставок сои.

Mighty Earth также сообщила, что лоббирование происходило через Конгресс США, Министерство сельского хозяйства, Офис торгового представителя США и Белый дом. Cargill и Mondelēz не предоставили комментариев для публикации, отмечает издание.

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