Mighty Earth заявила про понад 350 зустрічей лобістів США щодо EUDR — The Guardian

Американські корпорації та торговельні об’єднання протягом двох років намагалися відтермінувати й послабити регламент ЄС щодо боротьби з вирубуванням лісів, стверджує екологічна організація Mighty Earth. За даними The Guardian, організація нарахувала понад 350 зустрічей представників бізнесу зі США та галузевих структур із посадовцями Євросоюзу.

Зустрічі з європейськими посадовцями

У Mighty Earth заявили, що 24 великі американські компанії, торговельні асоціації та промислові організації обговорювали Регламент ЄС щодо боротьби з вирубуванням лісів (EUDR) щонайменше на 173 зустрічах із депутатами Європарламенту та на 178 зустрічах із високопосадовцями Європейської комісії. Ці контакти відбувалися з липня 2024 року до липня 2026 року.

Серед організацій, які найчастіше зустрічалися з Єврокомісією, Mighty Earth назвала National Alliance of Forest Owners, Advanced Woody Biomass Alliance, Раду експортерів сої США, Bunge, Американську торговельну палату при ЄС і Cargill. Зокрема, Cargill провела дві такі зустрічі, Bunge — одну, а Mondelēz — вісім.

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Позиція бізнесу

Регламент EUDR забороняє імпорт до ЄС великої рогатої худоби, какао, кави, пальмової олії, каучуку, сої та деревини з земель, де відбулося вирубування лісів. Його офіційне застосування двічі відкладали, а регламент має набути чинності в грудні.

Представники американських компаній і галузевих груп заперечили, що координовано намагалися зірвати правила. Вони заявили, що порушували перед посадовцями ЄС практичні питання імплементації. Американська торговельна палата при ЄС повідомила про проблеми з ІТ-системами та недостатню визначеність обов’язків компаній. Рада експортерів сої США заявила, що не домагається відстрочки чи винятків, однак підтримує перехідний період. Bunge зазначила, що підтримує цілі регламенту та інвестує у моніторинг і простежуваність постачань сої.

Mighty Earth також повідомила, що лобіювання відбувалося через Конгрес США, Міністерство сільського господарства, Офіс торговельного представника США та Білий дім. Cargill і Mondelēz не надали коментарів для публікації, зазначає видання.

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