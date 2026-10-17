环保组织Mighty Earth称，美国企业和贸易协会在两年间试图推迟并削弱欧盟打击毁林的法规。据《卫报》报道，该组织统计到，美国企业和行业机构代表与欧盟官员举行了超过350次会谈。

与欧洲官员的会谈

Mighty Earth表示，24家美国大型企业、贸易协会和行业组织至少在173次与欧洲议会议员的会谈中，以及178次与欧盟委员会高级官员的会谈中，讨论了欧盟零毁林法规（EUDR）。这些接触发生在2024年7月至2026年7月期间。

Mighty Earth称，与欧盟委员会会面最频繁的组织包括National Alliance of Forest Owners、Advanced Woody Biomass Alliance、美国大豆出口委员会、Bunge、美国驻欧盟商会和Cargill。具体而言，Cargill举行了两次此类会谈，Bunge举行了一次，Mondelēz举行了八次。

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企业立场

EUDR法规禁止欧盟进口来自发生毁林土地的牛、可可、咖啡、棕榈油、橡胶、大豆和木材。该法规的正式实施已两次推迟，并将于12月生效。

美国企业和行业团体代表否认曾协调试图阻挠这些规则。他们表示，已向欧盟官员提出实施过程中的实际问题。美国驻欧盟商会称，信息技术系统存在问题，且企业义务不够明确。美国大豆出口委员会表示，其并未寻求延期或豁免，但支持设置过渡期。Bunge表示支持该法规的目标，并正投资于大豆供应的监测和可追溯性。

Mighty Earth还称，游说活动通过美国国会、农业部、美国贸易代表办公室和白宫进行。该媒体指出，Cargill和Mondelēz未就报道发表评论。

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