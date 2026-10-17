Upał obniża fotosyntezę u kalifornijskich sekwoi — Live Science

Kalifornijskie sekwoje Sequoia sempervirens zmniejszają intensywność fotosyntezy przy wysokich temperaturach — ustaliła grupa badaczy, która badała drzewa w lesie Garcia River Forest w hrabstwie Mendocino w Kalifornii w USA. Może to wpływać na długoterminowe przetrwanie gatunku oraz zdolność jego lasów do gromadzenia węgla atmosferycznego, podaje Live Science.

Liście były gorętsze niż powietrze

W latach 2022–2024 naukowcy raz lub dwa razy w miesiącu pobierali po trzy próbki liści sekwoi i mierzyli ich temperaturę oraz fluorescencję. Fluorescencja jest pośrednim wskaźnikiem, który pomaga ocenić przebieg fotosyntezy. Kolejną próbkę owijano folią na 20 minut, aby wprowadzić ją w stan spoczynku i określić maksymalną potencjalną szybkość fotosyntezy.

W upalne dni oświetlone słońcem liście były gorętsze od powietrza nawet o 10 stopni Celsjusza. Według pierwszej autorki badania, Lily Kleineck, doktorantki z Laboratorium Optyki Roślin Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, taka różnica wskazuje na stres, w którym liście nie mogą już skutecznie regulować swojej temperatury.

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Wpływ upału okazał się bezpośredni

Rośliny regulują temperaturę liści i wymianę gazową przez aparaty szparkowe — mikroskopijne pory, które kontrolują pobieranie dwutlenku węgla oraz uwalnianie tlenu i pary wodnej. Badacze przypuszczali, że podczas upałów sekwoje zamykały aparaty szparkowe, aby ograniczyć utratę wody przez parowanie, jednak jednocześnie ograniczało to dopływ dwutlenku węgla potrzebnego do fotosyntezy.

Dodatkowe eksperymenty laboratoryjne wykazały, że wraz ze wzrostem temperatury liście słabiej fotosyntetyzowały nawet w wodzie, gdy aparaty szparkowe pozostawały otwarte. Autorzy pracy, opublikowanej 22 września w czasopiśmie JGR Biogeosciences, doszli do wniosku, że upał bezpośrednio ogranicza zdolność fotosyntetyczną sekwoi, a nie działa wyłącznie przez zamykanie aparatów szparkowych. Jednocześnie progi, po których przekroczeniu takie uszkodzenia stają się nieodwracalne, nadal są niewystarczająco zbadane.

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