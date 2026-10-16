Opiekunowie dzikich zwierząt na wschodnim wybrzeżu Australii zgłaszają liczne przypadki śmierci, wyczerpania i krytycznego stanu rudawoszyich latających lisów. Jak podaje ABC News, w ostatnich miesiącach takie zgłoszenia napływały z obszarów od Środkowego Północnego Wybrzeża Nowej Południowej Walii po stan Wiktoria.

Specjaliści podejrzewają, że zwierzęta cierpią z powodu niedoboru nektaru na kwitnących drzewach, związanego z suchymi warunkami. Może to zmuszać nietoperze do szukania pożywienia bliżej ziemi.

Ryzyko dla lasów

Profesor ochrony przyrody z Uniwersytetu w Newcastle Matt Hayward oświadczył, że niedobór nektaru może wpłynąć nie tylko na latające lisy, lecz także na wiele australijskich ptaków, które również zależą od tego pokarmu.

Jak zaznaczył, rudawoszyje latające lisy są kluczowymi zapylaczami i rozsiewaczami nasion dla ekosystemów leśnych. W ciągu jednej nocy mogą pokonać do 50 kilometrów i rozprzestrzeniać nasiona na duże odległości. Naukowiec podkreślił, że zdolność ta jest szczególnie ważna w warunkach szybkiej zmiany klimatu, gdy rośliny muszą rozprzestrzeniać się na nowe obszary.

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W regionie Hunter występuje 11 kolonii rudawoszyich latających lisów. Jedna z nich, w rezerwacie przyrody Blackbutt w Newcastle, liczy około 40 tysięcy zwierząt i jest uznawana za mającą znaczenie krajowe.

Ostrzeżenie przed lissawirusem

Wolontariuszka organizacji Hunter Wildlife Kerry Walker nazwała sytuację kryzysową i zaznaczyła, że spadek liczebności latających lisów może wywołać łańcuchowe konsekwencje dla eukaliptusów, ptaków i innych zwierząt. Organizacja poinformowała o bezprecedensowej liczbie zgłoszeń dotyczących martwych lub umierających nietoperzy.

Jednocześnie służba zdrowia Nowej Południowej Walii ostrzegła przed ryzykiem zakażenia lissawirusem. W okresie od 28 września do 10 października medycy ocenili stan 43 osób po ugryzieniach przez nietoperze, w tym ośmiu w regionie Hunter. Wirus przenosi się ze śliną przez ugryzienia lub zadrapania i może powodować zapalenie mózgu. Medycy zalecają kontakt z przeszkolonymi specjalistami opieki nad dziką przyrodą, którzy mają niezbędne szczepienia i sprzęt do bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami.

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