澳大利亚东海岸的野生动物照护人员报告称，灰头狐蝠出现了多起死亡、衰竭和危急状况病例。据ABC News报道，近几个月来，从新南威尔士州中北海岸到维多利亚州的地区都收到了此类求助报告。

专家怀疑，这些动物正因干旱条件导致开花树木缺乏花蜜而受害。这可能迫使蝙蝠在更靠近地面的地方寻找食物。

对森林的风险

纽卡斯尔大学自然保护学教授马特·海沃德表示，花蜜短缺可能不仅会影响狐蝠，也会影响许多同样依赖这种食物的澳大利亚鸟类。

他说，灰头狐蝠是森林生态系统的关键传粉者和种子传播者。它们一夜之间可飞行多达50公里，并将种子传播到很远的地方。这位科学家强调，在气候快速变化的条件下，这种能力尤为重要，因为植物需要向新的地区扩散。

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亨特地区有11个灰头狐蝠群落。其中一个位于纽卡斯尔的布莱克巴特自然保护区，约有4万只动物，被认为具有全国性重要意义。

关于丽沙病毒的警告

Hunter Wildlife组织志愿者凯莉·沃克称局势为危机，并指出狐蝠数量减少可能对桉树、鸟类和其他动物造成连锁后果。该组织报告称，关于死亡或濒死蝙蝠的求助数量前所未有。

与此同时，新南威尔士州卫生部门警告存在感染丽沙病毒的风险。9月28日至10月10日期间，医务人员在蝙蝠咬伤后评估了43人的状况，其中包括亨特地区的8人。该病毒通过咬伤或抓伤时的唾液传播，可能引发脑部炎症。医务人员建议联系接受过培训的野生动物照护专家，他们具备安全处置动物所需的疫苗接种和设备。

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