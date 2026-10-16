Специалисты по уходу за дикими животными на восточном побережье Австралии сообщают о многочисленных случаях гибели, истощения и критического состояния сероголовых летучих лисиц. Как сообщает ABC News, в последние месяцы такие обращения поступали с территорий от Среднего Северного побережья Нового Южного Уэльса до штата Виктория.

Специалисты подозревают, что животные страдают из-за нехватки нектара на цветущих деревьях, связанной с засушливыми условиями. Это может вынуждать летучих мышей искать пищу ближе к земле.

Риски для лесов

Профессор охраны природы Университета Ньюкасла Мэтт Хейворд заявил, что дефицит нектара может сказаться не только на летучих лисицах, но и на многих австралийских птицах, которые также зависят от этого корма.

По его словам, сероголовые летучие лисицы являются ключевыми опылителями и распространителями семян для лесных экосистем. За ночь они могут преодолевать до 50 километров и разносить семена на большие расстояния. Ученый подчеркнул, что эта способность особенно важна в условиях быстрого изменения климата, когда растениям необходимо распространяться на новые территории.

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В регионе Хантер насчитывается 11 колоний сероголовых летучих лисиц. Одна из них, в природном заповеднике Блэкбатт в Ньюкасле, насчитывает около 40 тысяч животных и считается национально значимой.

Предупреждение о лиссавирусе

Волонтер организации Hunter Wildlife Керри Уокер назвала ситуацию кризисной и отметила, что сокращение численности летучих лисиц может иметь цепные последствия для эвкалиптов, птиц и других животных. Организация сообщила о беспрецедентном количестве обращений по поводу мертвых или умирающих летучих мышей.

В то же время служба здравоохранения Нового Южного Уэльса предупредила о риске заражения лиссавирусом. В период с 28 сентября по 10 октября медики оценили состояние 43 человек после укусов летучих мышей, в том числе восьми в регионе Хантер. Вирус передается со слюной через укусы или царапины и может вызвать воспаление мозга. Медики рекомендуют обращаться к подготовленным специалистам по уходу за дикой природой, которые имеют необходимые прививки и оборудование для безопасного обращения с животными.

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