В России, государстве-агрессоре, арбитражные суды откладывали заседания и замораживали подачу документов из-за масштабных сбоев в работе Yandex Cloud. Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Vyorstka, технические проблемы начались 8 октября после атаки украинских дронов, которая повредила один из дата-центров Yandex.

Проблемы с электронным правосудием

Из-за перебоев стали недоступны видеозаседания, зависали официальные аудиозаписи, а судьи не могли открывать или загружать материалы дел, поданные сторонами. В результате слушания переносили или объявляли перерывы, а заявления по делам о банкротстве оставались замороженными.

В судебных определениях причиной процессуальных решений прямо называли проблемы с серверами Yandex Cloud. В одном из определений регионального суда указывалось, что 14 октября возникли трудности в работе программного комплекса «Электронное правосудие» из-за масштабного сбоя в главном дата-центре Yandex Cloud.

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Сбои в девяти регионах

По данным Vyorstka, подобные проблемы фиксировали как минимум в девяти регионах России. Компания PravoTech, разрабатывающая программное обеспечение для баз данных арбитражных судов, 8 октября признала ухудшение работы сервиса.

В понедельник PravoTech сообщила о восстановлении базовых функций поиска, одновременно предупредив, что сервисы работают медленно из-за проблем облачного провайдера. Сбои также затронули сервисы навигации и поиска, онлайн-банкинг, доставку еды и крупные торговые сети, пользующиеся услугами Yandex Cloud. По состоянию на вечер пятницы ключевые сервисы Yandex полностью не восстановились.

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