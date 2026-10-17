W Rosji, państwie-agresorze, sądy arbitrażowe odraczały posiedzenia i wstrzymywały składanie dokumentów z powodu zakrojonych na szeroką skalę zakłóceń w działaniu Yandex Cloud. Jak informuje The Moscow Times, powołując się na Vyorstkę, problemy techniczne rozpoczęły się 8 października po ataku ukraińskich dronów, który uszkodził jedno z centrów danych Yandex.

Problemy z elektronicznym wymiarem sprawiedliwości

Z powodu zakłóceń niedostępne stały się wideorozprawy, zawieszały się oficjalne nagrania audio, a sędziowie nie mogli otwierać ani pobierać materiałów sprawy złożonych przez strony. W rezultacie rozprawy przekładano lub ogłaszano przerwy, a wnioski w sprawach upadłościowych pozostawały zablokowane.

W orzeczeniach sądowych jako przyczynę decyzji procesowych wprost wskazywano problemy z serwerami Yandex Cloud. W jednym z orzeczeń sądu regionalnego zaznaczono, że 14 października wystąpiły trudności w działaniu kompleksu oprogramowania „Elektroniczny wymiar sprawiedliwości” z powodu zakrojonej na szeroką skalę awarii w głównym centrum danych Yandex Cloud.

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Awarie w dziewięciu regionach

Według Vyorstki podobne problemy odnotowano w co najmniej dziewięciu regionach Rosji. Firma PravoTech, która tworzy oprogramowanie dla baz danych sądów arbitrażowych, 8 października przyznała, że działanie usługi uległo pogorszeniu.

W poniedziałek PravoTech poinformowała o przywróceniu podstawowych funkcji wyszukiwania, jednocześnie ostrzegając, że usługi działają wolno z powodu problemów dostawcy chmurowego. Awarie dotknęły również usług nawigacyjnych i wyszukiwania, bankowości internetowej, dostaw jedzenia oraz dużych sieci handlowych korzystających z usług Yandex Cloud. Do wieczora w piątek kluczowe usługi Yandex nie zostały w pełni przywrócone.

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