Tajwan przekaże w tym roku do 24 876 ton białego ryżu z rezerw państwowych 17 krajom w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji, które pilnie potrzebują pomocy żywnościowej. Poinformowała o tym w Światowym Dniu Żywności Agencja Rolnictwa i Żywności przy Ministerstwie Rolnictwa Tajwanu, jak podaje Taipei Times.

Pomoc żywnościowa dla 17 krajów

Ryż wyhodowano na Tajwanie. Będzie on przekazywany bezpłatnie w ramach Programu Humanitarnej Pomocy Żywnościowej, który Tajwan uruchomił w 2002 roku. W tym roku program wszedł w 25. rok funkcjonowania.

Agencja oświadczyła, że pomoc żywnościowa nie wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe Tajwanu ani na handel międzynarodowy. Załadunek ryżu do wysyłki już się rozpoczął.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dostawy zostaną zorganizowane z organizacjami pozarządowymi

Za transport i rozładunek będzie odpowiadać tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym Buddyjską Fundacją Charytatywną Tzu Chi, World Vision Taiwan i Good Neighbors Taiwan.

Organizacje te będą pomagać w dostarczaniu pomocy żywnościowej osobom z grup wrażliwych w odległych rejonach. Według agencji wśród odbiorców znajdą się samotni seniorzy, uchodźcy i sieroty.

Ryż przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na Tajwanie, spełnia normę jakości CNS Grade 2 i jest pakowany w odporne na upadek worki o wadze 10 lub 30 kilogramów, aby zachować ziarno podczas długiego transportu. Na każdym worku zostaną nadrukowane flaga Tajwanu oraz napis Love From Taiwan.

Czytaj nas na