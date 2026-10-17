台湾今年将从政府储备中向非洲、拉丁美洲和亚洲17个急需粮食援助的国家提供最多24,876吨白米。台湾农业部农业及粮食署在世界粮食日当天宣布了这一消息，据《台北时报》报道。

向17个国家提供粮食援助

这些大米产自台湾。它们将根据台湾于2002年启动的人道粮食援助计划免费提供。今年，该计划进入第25年。

该机构表示，粮食援助不会影响台湾的国内粮食安全和国际贸易。用于发运的大米装载工作已经开始。

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将与非政府组织共同组织运输

台湾外交部将与非政府组织合作，负责运输和卸货工作，相关组织包括佛教慈济慈善基金会、World Vision Taiwan和Good Neighbors Taiwan。

这些组织将协助向偏远地区弱势群体提供粮食援助。该机构表示，受助者将包括独居老年人、难民和孤儿。

这些大米已在台湾通过安全检验，符合CNS Grade 2质量标准，并采用耐跌落的10公斤或30公斤包装袋，以在长途运输期间保护米粒。每个包装袋上都将印有台湾旗帜和Love From Taiwan字样。

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