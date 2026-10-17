Тайвань в этом году передаст до 24 876 тонн белого риса из государственных запасов 17 странам Африки, Латинской Америки и Азии, которые срочно нуждаются в продовольственной помощи. Об этом во Всемирный день продовольствия сообщило Агентство сельского хозяйства и продовольствия при Министерстве сельского хозяйства Тайваня, пишет Taipei Times.

Продовольственная помощь для 17 стран

Рис вырастили на Тайване. Его будут предоставлять бесплатно в рамках Программы гуманитарной продовольственной помощи, которую Тайвань запустил в 2002 году. В этом году программа вступила в свой 25-й год.

В агентстве заявили, что продовольственная помощь не влияет на внутреннюю продовольственную безопасность Тайваня и международную торговлю. Погрузка риса для отправки уже началась.

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Доставку организуют с неправительственными организациями

За транспортировку и разгрузку будет отвечать Министерство иностранных дел Тайваня в сотрудничестве с неправительственными организациями, среди которых Буддийский благотворительный фонд Цзы Цзы, World Vision Taiwan и Good Neighbors Taiwan.

Эти организации будут помогать доставлять продовольственную помощь людям из уязвимых групп в отдаленных районах. Среди ее получателей, по данным агентства, будут одинокие пожилые люди, беженцы и сироты.

Рис прошел проверку безопасности на Тайване, соответствует стандарту качества CNS Grade 2 и упаковывается в устойчивые к падению мешки весом 10 или 30 килограммов, чтобы сохранить зерно во время длительной перевозки. На каждом мешке будут напечатаны флаг Тайваня и надпись Love From Taiwan.

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