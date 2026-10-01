在作为侵略国的俄罗斯，由于Yandex Cloud大规模故障，仲裁法院推迟了庭审并冻结了文件提交。据《莫斯科时报》援引Vyorstka的消息，技术问题始于10月8日，此前乌克兰无人机的一次袭击损坏了Yandex的一个数据中心。

电子司法系统问题

由于中断，视频庭审无法使用，官方音频记录卡顿，法官也无法打开或下载当事人提交的案件材料。因此，听证会被延期或宣布休庭，破产案件中的申请则仍处于冻结状态。

法院裁定直接将Yandex Cloud服务器问题列为作出程序性决定的原因。一份地区法院裁定指出，10月14日，由于Yandex Cloud主数据中心发生大规模故障，“电子司法”软件系统运行出现困难。

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九个地区发生故障

根据Vyorstka的数据，俄罗斯至少九个地区记录到类似问题。为仲裁法院数据库开发软件的PravoTech公司于10月8日承认，其服务运行状况恶化。

周一，PravoTech宣布基本搜索功能已恢复，同时警告称，由于云服务提供商的问题，服务运行缓慢。故障还影响了使用Yandex Cloud服务的导航和搜索服务、网上银行、送餐服务以及大型零售连锁企业。截至周五晚间，Yandex的关键服务尚未完全恢复。

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