У РФ суди відклали слухання через збій Yandex Cloud — The Moscow Times

У Росії, державі-агресорі, арбітражні суди відкладали засідання та заморожували подання документів через масштабні збої в роботі Yandex Cloud. Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на Vyorstka, технічні проблеми почалися 8 жовтня після атаки українських дронів, яка пошкодила один із дата-центрів Yandex.

Проблеми з електронним правосуддям

Через перебої стали недоступними відеозасідання, зависали офіційні аудіозаписи, а судді не могли відкривати або завантажувати матеріали справ, подані сторонами. Унаслідок цього слухання переносили або оголошували перерви, а заяви у справах про банкрутство залишалися замороженими.

У судових ухвалах причиною процесуальних рішень прямо називали проблеми із серверами Yandex Cloud. В одній з ухвал регіонального суду зазначалося, що 14 жовтня виникли труднощі в роботі програмного комплексу «Електронне правосуддя» через масштабний збій у головному дата-центрі Yandex Cloud.

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Збої в дев’яти регіонах

За даними Vyorstka, подібні проблеми фіксували щонайменше у дев’яти регіонах Росії. Компанія PravoTech, яка розробляє програмне забезпечення для баз даних арбітражних судів, 8 жовтня визнала погіршення роботи сервісу.

У понеділок PravoTech повідомила про відновлення базових функцій пошуку, водночас попередивши, що сервіси працюють повільно через проблеми хмарного провайдера. Збої також зачепили сервіси навігації та пошуку, онлайн-банкінг, доставку їжі й великі торговельні мережі, що користуються послугами Yandex Cloud. Станом на вечір п’ятниці ключові сервіси Yandex повністю не відновилися.

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