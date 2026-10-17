Швеция заявила, что разрешит отстрел 72 волков в пяти округах недалеко от Стокгольма с 2 января по 15 февраля 2027 года. Это произошло после того, как в прошлом году административный суд заблокировал запланированный отстрел 48 животных. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Аргумент властей

По оценкам, в Швеции обитают около 355 волков. Администрации округов заявили, что небольшая скандинавская популяция имеет проблему близкородственного скрещивания, поэтому ее сокращение должно происходить постепенно и параллельно с мерами по противодействию этой проблеме.

Шведское правительство более 15 лет стремится сократить численность волков, что вызывает возражения у природоохранных организаций. Лицензированную охоту на волков в стране разрешили с 2010 года, когда их численность превысила 200 особей.

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Возражения экологов

В прошлом году экологические организации обжаловали лицензии на отстрел 48 волков и добились отмены решения. Административный суд постановил, что окружные администрации не доказали, что охота не навредит здоровой популяции волков.

Председатель Шведского общества охраны природы Беатрис Риндевалл назвала новый план неприемлемым, поскольку отстрелить могут примерно каждого пятого волка в стране. По ее словам, охота может ухудшить ситуацию с близкородственным скрещиванием в популяции.

В то же время фермеры и охотники считают волков угрозой из-за нападений на овец и охотничьих собак и выступают за более жесткий контроль их численности. В 1960-х годах волков в Швеции почти истребили охотой, после чего вид взяли под охрану. Животные начали вновь появляться в конце 1970-х и в 1980-х годах, а их популяция росла на протяжении 1990-х.

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