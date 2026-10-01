Швеція дозволить відстріл 72 вовків у 2027 році — Asharq Al-Awsat

Швеція заявила, що дозволить відстріл 72 вовків у п’яти округах поблизу Стокгольма з 2 січня до 15 лютого 2027 року. Це сталося після того, як торік адміністративний суд заблокував запланований відстріл 48 тварин. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Аргумент влади

За оцінками, у Швеції живуть близько 355 вовків. Адміністрації округів заявили, що невелика скандинавська популяція має проблему близькоспорідненого схрещування, тому її скорочення повинно відбуватися поступово та паралельно із заходами протидії цій проблемі.

Шведський уряд понад 15 років прагне скоротити чисельність вовків, що викликає заперечення природоохоронців. Ліцензоване полювання на вовків у країні дозволили з 2010 року, коли їхня чисельність перевищила 200 особин.

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Заперечення екологів

Торік екологічні організації оскаржили ліцензії на відстріл 48 вовків і домоглися скасування рішення. Адміністративний суд постановив, що окружні адміністрації не довели, що полювання не зашкодить здоровій популяції вовків.

Голова Шведського товариства охорони природи Беатріс Ріндевалл назвала новий план неприйнятним, оскільки відстріляти можуть приблизно кожного п’ятого вовка у країні. За її словами, полювання може погіршити ситуацію з близькоспорідненим схрещуванням у популяції.

Водночас фермери та мисливці вважають вовків загрозою через напади на овець і мисливських собак та виступають за жорсткіший контроль їхньої чисельності. У 1960-х роках вовків у Швеції майже винищили полюванням, після чого вид узяли під охорону. Тварини почали знову з’являтися наприкінці 1970-х і в 1980-х роках, а їхня популяція зростала протягом 1990-х.

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