瑞典表示，将于2027年1月2日至2月15日期间，允许在斯德哥尔摩附近的五个郡猎杀72只狼。此前，行政法院去年阻止了原计划猎杀48只动物的行动。据Asharq Al-Awsat报道。

当局的论点

据估计，瑞典约有355只狼。郡行政部门表示，这一小型斯堪的纳维亚狼群存在近亲繁殖问题，因此应逐步减少其数量，并同时采取应对这一问题的措施。

瑞典政府15年多来一直寻求减少狼的数量，这引发了自然保护人士的反对。自2010年起，该国允许持证猎狼，当时狼的数量超过了200只。

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环保人士的反对意见

去年，环保组织对猎杀48只狼的许可证提出质疑，并成功促成该决定被撤销。行政法院裁定，郡行政部门未能证明狩猎不会损害健康的狼群。

瑞典自然保护协会主席贝娅特丽斯·林德瓦尔称，新计划不可接受，因为该国大约每五只狼中就可能有一只被猎杀。她表示，狩猎可能会加剧狼群中的近亲繁殖问题。

与此同时，农民和猎人认为狼因袭击绵羊和猎犬而构成威胁，并主张更严格地控制其数量。20世纪60年代，瑞典的狼几乎因狩猎而灭绝，此后该物种受到保护。这些动物在20世纪70年代末和80年代开始重新出现，其种群数量在整个90年代不断增长。

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